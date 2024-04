Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) deruleaza, in aceasta perioada, o actiune de verificare a site-urilor de cumparaturi si aplicatii care functioneaza ca o piata online, Temu si Shein, informeaza institutia printr-un comunicat, informeaza Agerpres.

- Avand in vedere experiența din anii anteriori, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) declanșeaza controale in toata țara inainte de sarbatorile Pascale. Comisarii vor controla și supraveghea modul in care operatorii economici se vor conforma și vor respecta prevederile legislative…