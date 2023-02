Stiri pe aceeasi tema

- Shakira a lansat vineri o melodie in colaborare cu artista columbiana Karol G. Melodia are titlul „TQG”, acronimul pentru „Te quedo grande”, in traducere „Prea mare pentru tine”. Un titlu mai mult decat sugestiv avand in vedere ca ambele au versuri cu „dedicație” pentru foștii parteneri, Gerard Pique…

- In ziua de Dragobete, Shakira a lansat alaturi de Karol G, o cunoscuta cantareața și compozitoare columbiana, melodia „TQG”. Artistele și-au unit forțele și canta impreuna despre iubiții infideli.Piesa are, in doar doua ore de la lansarea ei pe Youtube, peste un milion și jumatate de vizualizari. Artistele…

- Gerard Pique s-a afișat pentru prima data alaturi de noua iubita pe rețelele sociale.Fostul partener al Shakirei a publicat o fotografie cu el și iubita sa, Clara Chia Marti, in varsta de 23 de ani. Fostul fotbalist nu a atașat nicio descriere. Shakira și Pique și-au anunțat separarea in iunie 2022.…

- Gerard Pique a postat pe Instagram prima poza de cuplu alaturi de Clara Chia Marti, studenta de 23 de ani care l-a cucerit.Pana acum, fostul fotbalist al Barcelonei nu a comentat despre relație și nici nu a postat vreo imagine alaturi de noua femeie din viața lui, chiar daca fotoreporterii i-au tot…

- Shakira a lansat o recent o noua melodie, in care ii ataca fara menajamente pe Gerard Pique și pe noua sa partenera, Clara Chia Marti. Melodia a devenit rapid virala pe internet, iar fanii artistei au fost entuziaști fața de acest nou stil muzical.

- Shakira (45 de ani) a lansat o noua melodie, in care ii ataca fara menajamente pe Gerard Pique (35 de ani) și pe noua sa partenera, Clara Chia Marti (23 de ani). Daca in piesele ”Monotonia” și ”Te Felicito” Shakira a facut referiri subtile la fostul sau partener, in versurile melodiei ”BZRP - Sesiunea…

- Shakira a lansat o noua piesa, in colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap și a starnit nenumarate comentarii pe rețelele sociale pentru ca versurile au atacuri directe la fostul iubit, Gerard Pique, dar și la noua partenera a acestuia, Clara Chia.

- Shakira a lansat o noua piesa, in colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap și a starnit nenumarate comentarii pe rețelele sociale pentru ca versurile au atacuri directe la fostul iubit, Gerard Pique, dar și la noua partenera a acestuia, Clara Chia. Un nou single, noi sageți adresa fostului fundaș de…