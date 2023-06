Stiri pe aceeasi tema

- UDMR a ieșit oficial de la guvernare, dar deja anumiți demnitari maghiari au inceput sa fie recuperați de catre PSD. Premierul Marcel Ciolacu a numit-o ieri pe Mihaela-Ioana Kaitor in funcția de secretar de stat in cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului Marian Neacșu. Numirea aceasta este…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, marti, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale (AMRCR) pentru identificarea unui mecanism de reducere a pretului la produse alimentare de baza. Deocamdata, nu s-a stabilit nimic, urmand ca pana joi, sa se treaca la detalii…

- Proaspatul ministru al Economiei a declarat sa este sustenabil programul guvernului prin care salariul minim pe economie sa ajunga la 500 de euro. ”Ținta este ca fiecare salariat din Romania sa aiba net minim 500 de euro, salariul mediu 1.000 de euro, pana la inceputul anului 2025”, a afirmat, joi seara,…

- "Astazi am avut o intalnire de lucru, la Baku, cu ministrul Economiei din Azerbaijan Mikayil Jabbarov. Am discutat despre direcțiile viitoare ale relațiilor bilaterale, despre intarirea cooperarii economice dintre țarile noastre. Am continuat dialogul și pe marginea inițiativelor care vizeaza consolidarea…

- Gabriela Firea a declarat in timpul Conferinței Județene de Alegeri a PSD Prahova ca echipa formata din aceasta, Ciolacu, Stanescu, Grindeanu iși doresc „foarte mult” sa se alature echipei guvernamentale și Radu Oprea, in calitate de ministru al Economiei.

- Sorin Grindeanu a declarat, duminica, la Digi 24 ca, in premiera, Ministerul Transporturilor a cheltuit toate sumele alocate prin POIM, in vaoare de 4,5 miliarde euro. ”Pe toate exercitiile bugetare, sigur PNRR este un program care vine peste toate programele operationale obisnuite din exercitiile bugetare…

- Șefa Parchetului European se teme de represalii din partea marilor infractori ai țari, fiind surprinsa la pas, pe Calea Victoriei, cu nu mai puțin de 5 bodyguarzi dupa ea. In timp ce se deplasa pe strada, Kovesi a fost insoțita de patru bodyguarzi, conform observațiilor facute de George Simion. In stilul…

- "Momentan protocolul nu e modificat. Nu am avut discutii pe aceasta tema. Oficial, nu am avut discutii ca UDMR sa ramana fara minister. Sunt discutii intre liderii Coalitiei si cu totii am constata ca avem un protocol pe care il respectam. Eu, de obicei, cu oamenii cu care pronesc la drum as dori sa…