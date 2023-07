Sfințire de troiță pe vârf de deal, la Gherla – VIDEO O cruce aflata in bataia vantului și a soarelui de ani de zile a fost refacuta de o familie de credincioși din Gherla. Duminica a avut loc o slujba de sfințire. „Rastignirea” aflata pe marginea drumului spre Saratura, chiar pe coama dealului, ar fi fost amplasata in locul respectiv prin anii ’60, prin contribuția unor … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol: gherlainfo.ro

