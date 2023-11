Se spune ca omul sfințește locul. Dar ce faci atunci cand spurca raiul? Guvernezi! Sau exact mimezi guvernarea. An de an, constatam ca la conducerea ministerelor și a instituțiilor cheie ale statului sunt parașutați politic toți mai mulți neaveniții și troglodiții care pana la inscaunare n-au condus nimic in viața lor decat poate o mașina sau vreo dama la hotel. Astfel, s-a ajuns ca expresia „Greu la deal cu boii mici și la vale junici” sa devina ceva obișnuit pentru cei care au fost cocoțați politic la butoanele puterii, iar așteptarile de la ei sunt ca și cum ai avea speranțe sa tragi un urs…