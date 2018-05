Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Webstresser, cunoscut pentru faptul ca s-a aflat la originea a peste 4 milioane de atacuri cibernetice in intreaga lume, a fost inchis in urma unei anchete internationale, a informat miercuri National Crime Agency (NCA) din Marea Britanie, citata de EFE. Operatiunea, desfasurata de agentia britanica…

- Ieri, 24 Aprilie 2018, s-a mai consumat un episod din procesul de ingropare a romanilor din Serbia, mai ales a celor din Valea Timocului, datorita ignorantei prim-ministrului Romaniei, care a promis presedintelui sarb sprijinul neconditionat al Romaniei pentru aderarea statului vecin la Uniunea Europeana,…

- Banca Mondiala si-a revizuit estimarile de crestere pentru cele sase state din Balcanii de Vest, pana la 3,2% in 2018, de la 3,3% cat estima anterior, si a avertizat ca este nevoie de reforme structurale daca regiunea vrea sa inregistreze o crestere sustenabila pe termen mediu, informeaza Reuters, preluata…

- Sportiva de baza a lotului național, Mihaela Acatrinei, legitimata la secția de atletism a Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, a obținut medalia de bronz la Campionatul Balcanic de Marș, la proba de 20 kilometri, ce s-a desfașurat, sambata, la Zrenjanin in Serbia. Mihaela Acatrinei a obținut la Campionatul…

- O analiza publicata de Deutsche Welle lanseaza ipoteza ca Victor Ponta va fi urmatorul mare fugar din Romania. Mai exact, fostul premier ar urma sa se foloseasca de situația in care se afla Sebastian Ghița, pentru a „testa terenul” in situația in care ar vrea sa paraseasca Romania. Deutsche Welle scrie…

- Politistii de frontiera au descoperit in masina unui barbat, ascunse in locuri special amenajate, peste 2.400 de pachete de tigari de contrabanda. Acum, barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul a fost prins in Caras-Severin, in apropiere de Moldova Noua. In urma cercetarilor, politistii…

- Curtea de Apel Ploiesti a demarat o ancheta administrativa cu privire la persoanele implicate in eliberarea actelor necesare cu privire la extradarea lui Sebastian Ghita si cum au actionat acestea, dupa ce ministrul Tudorel Toader a criticat viteza de reactie a instantei din Ploiesti.

- Acesti sfinti au trait pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian. Au fost rude si impreuna ostasi cu Sfantul Teodor Tiron si erau din Amasia Pontului, in Asia Mica. Eutropie si Cleonic erau frati, iar Vasilisc era nepot al Sfantului Teodor. Fiind crestini, au fost prinsi impreuna cu Sfantul ...