- Surpriza neplacuta pentru polițiștii buzoieni, care au scos la timp din trafic o tanara in varsta de 19 ani, din Vernești. Rezultatele testelor au aratat ca fata conducea sub influența bauturilor alcoolice și a substanțelor psihoactive. Ieri, buzoianca a a fost depistata in trafic de catre polițiști…

- Lorient – Lens 1-2 (d.l.d) a fost ultimul meci din optimile Cupei Franței și a fost transmis in exclusivitate in AntenaPLAY. Oaspeții s-au impus la loviturile de departajare. Lens a invins-o pe Lorient la penalty-uri, dupa 1-1 in timpul regulamentar (Le Fee 84′ / Fulgini 21′). La loviturile de departajare,…

- Sergio Ramos a fost „inger și demon” in meciul „de foc” Marseille – PSG, din optimile de finala ale Cupei Franței, transmis in exclusivitate in AntenaPLAY! Fundașul parizienilor a comis penalty, apoi a restabilit egalitatea in derby-ul de pe Stade Velodrome. Sergio Ramos s-a aflat in centrul atenției…

- Scene ireale in Cupa Ligii Portugaliei! Arbitrul a anulat golul pentru Arouca si a dat lovitura libera din care Sporting a marcat. Faza incredibila la Arouca – Sporting Lisabona, meci transmis in AntenaPLAY. Antony Santos a marcat un gol fabulos, care a adus aminte de executiile magice reusite de Ricardo…

- Lille, Lens și Nantes se numara printre echipele calificate in optimile de finala ale Cupei Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! A fost o noua zi plina cu meciuri spectaculoase in competiția emblematica din Hexagon. Lille a invins Pau FC, in timp ce Nantes a caștigat la loviturile de departajare…

- Lyon a invins-o cu 3-0 pe Chambery și s-a calificat in optimile Cupei Frantei Angers s-a impus si ea in partida cu FCOSK! Spectacolul total, in exclusivitate in AntenaPLAY. Patru partide din Cupa Frantei au fost transmise astazi pe AntenaPLAY, cat si in format live score, pe AS.ro. Ziua de fotbal s-a…

- Liverpool a fost zdrobita de Brighton, intr-unul din meciurile tari ale zilei, in timp ce Manchester United s-a impus dramatic in derby-ul cu Manchester City. Inter a invins-o la limita pe Verona, scor 1-0, in Serie A. Cele mai importante meciuri ale zilei au putut fi urmarite in format live score,…

- Lens a caștigat cu scorul 3-1 derbiul cu PSG, susținut duminica seara, pe teren propriu, in cadrul etapei a 17-a din Ligue 1. In urma acestui rezultat s-a reaprins lupta pentru titlu. Frankowski a deschis scorul in meciul de pe „Stade Bollaert-Delelis“ in minutul 5. Ekitike a restabilit egalitatea (’8),…