Medicul Tudor Ciuhodaru atrage atentia ca este foarte important sa fim atenti ce, cat si cum mancam la masa de Craciun, mai ales daca am tinut post, pentru ca, in caz contrar, avertizeaza el, sunt sanse mari de a ne petrece sarbatorile de iarna in serviciile de urgenta ale spitalelor, anunța Agerpres.

