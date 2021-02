Stiri pe aceeasi tema

- Plantele carnivore sunt o adevarata minune a naturii, chiar daca filmele mai vechi de la Hollywood le-au transformat in monștri. In realitate, plantele carnivore sunt plante inteligente, care au știut sa se adapteze la condiții de mediu foarte aspre și au știut sa beneficieze de resurse pe care alte…

- Specialistii ofera sfaturi utile pentru persoanele care se vaccineaza anti-COVID-19, astfel ca oamenii sa stie ce au de facut dupa ce au fost vaccinati. Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC) recomanda, pe site-ul sau, ca cei care resimt durere sau disconfort dupa vaccin…

- Alina Eremia, ești chiar tu? Aceasta este intrebare ce cu sigurața a stat de buzele a mii de fani din intreaga țara, dupa ce frumoasa artista a lasat deoparte parul blond și s-a afișat bruneta pe Internet, in fața admiratorilor. Iata cum arata acum sora lui Mircea Eremia, dupa transformarea uluitoare…

- Anul 2020 a creat mai multe tendinte in moda, iar una dintre acestea s-a dovedit a fi destul de interesanta si proaspata. Parul de culoare blond rose sau roz auriu nu este ceva natural si tipic, insa pentru unele staruri reprezinta un mod de a se distra si de a face o schimbare in timpul pandemiei si…

- Vant, ploaie, ninsori, frig, izolare, caldura excesiva … Iarna mai mult ca oricand, buclele trebuie sa fie ingrijite. Sfaturi prețioase de la specialiști din Paris. O data cu apariția frigului, parul sufera foarte mult. Acesta in primul rand se deshidrateaza. Cand e frig, ridicam caldura și scoatem…

- Femeile in special, dar nu numai, iși doresc sa arate impecabil in fiecare zi. Kilogramele in plus sunt cele care dau cele mai multe batai de cap. Inainte de o zi importanta, cum ar fi ziua de naștere, sarbatori, venirea sezonului cald sau anumite evenimente importante la care trebuie sa […] Articolul…

- Prezența florilor in casa ta are capacitatea de a schimba tot aspectul unei incaperi. Astfel, casa ta poate avea o nota vesela, intima și eleganta cu ajuorul unori plante bine alese și integrate corespunzator.

- In contextul izolarii impuse de pandemia de coronavirus, Angelina Jolie (45 de ani) se adreseaza victimelor violenței domestice. Intr-un interviu oferit recent revistei Harper’s Bazaar UK, actrița ofera sfaturi femeilor care se tem ca vor fi abuzate in perioada sarbatorilor de iarna. Angelina Jolie,…