- Autoritațile americane au identificat vineri al doilea caz de infectare cu noul tip de coronavirus pe teritoriul Statelor Unite, a anuntat Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), citat de ABC News, potrivit MEDIAFAX.Infecția a fost confirmata la o pacienta in jurul varstei de…

- Pasagerii cu simptome respiratorii care au calatorit in China sau in alte zone afectate de noul coronavirus sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului International Henri Coanda si sa raporteze istoricul de calatorie, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).…

- O informatie extrem de importanta, in contextul alertei internationale privind noul virus gripal, provenit din China, si care se intinde cu repeziciune in toata lumea. 50 de membri ai Filarmonicii din Timisoara revin in tara dupa un turneu de o luna si jumatate in care au concertat in China, inclusiv…

- Autoritatile din China lupta cu un virus misterios, care a infectat peste 200 de persoane, iar trei oameni au murit din cauza acestei maladii.Din imagini video se vede cum medicii verifica temperatura corpului fiecarui pasager. PUBLIKA.

- Presedintele chinez Xi Jinping a dat luni semnalul unei mobilizari in tara in vederea opririi ”hotarate” a extinderii noului virus care a ucis trei oameni in tara din decembrie si a inceput sa contamineze state vecine, relateaza AFP.

- Misterioasa pneumonie virala aparuta in China, al carei agent patogen este din aceeasi familie cu cel care provoaca SARS (sindromul respirator sever acut), a facut o doua victima, au anuntat joi autoritatile sanitare. Potrivit AFP, este vorba despre un barbat de 69 de ani care a murit miercuri la Wuhan,…

- Acesta are originile in China, iar Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca exista riscul se a se raspandi in intreaga lume. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat, marți, un avertisment catre autoritațile sanitare din țarile membre, si a indemnat spitalele din intreaga lume sa se…

