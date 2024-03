Stiri pe aceeasi tema

- Doua insotitoare de bord ale companiei British Airways au fost concediate dupa ce au postat pe rețelele de socializare un videoclip considerat rasist, in care iși bateau joc de pasagerii asiatici, informeaza yahoo!news.

- https://www.pexels.com/photo/a-man-and-woman-doing-budgeting-7735783/ Elaborarea bugetului impreuna este o modalitate excelenta de a reuni familia și de a alinia pe toata lumea la obiectivele financiare ale familiei. Acest proces necesita abilitați pentru a obține cele mai bune rezultate din resursele…

- O profesoara din Falticeni, județul Suceava, și-a facut, cu resursele proprii, o adevarata catedra online, unde preda matematica pe ințelesul tuturor. „Profa de mate cool” a adunat peste 190.000 de urmaritori pe TikTok.

- Mulți oameni doresc sa știe care ar fi greutatea lor ideala. Ei bine, nu exista o greutate universala, ci depinde in funcție de gen, inalțime sau varsta. Aflați in randurile urmatoare ce greutate ar trebui sa aveți in funcție de aceste criterii. Greutatea ideala in funcție de varsta și inalțime Greutatea…

- Va spun doua povești care nu ne lamuresc neaparat cum se va vota anul asta, dar ne arata, zic eu, niște tensiuni sociale, in contrast cu niște partide anemice care nu mai știu decat sa ciupeasca publicitate și like-uri contra cost, pe rețele sau la TV.Prima poveste e personala. Banala și perfecta, parca…

- Bunica Gherghina nu trece prin cea mai buna perioada, asta dupa ce a ajuns de urgența in spital. Cea mai cunoscuta batranica de pe TikTok a stat internata, acesta fiind și motivul pentru care a lipsit cateva saptamani din mediul online. Cu ce probleme se confrunta și cum se simte in prezent.

- Procurorii din Gorj au reținut doi medici, o asistenta medicala și o femeie de serviciu pentru o perioada de 24 de ore. Motivul reținerii este acela ca aceștia eliberau certificate de pensie pe caz de boala pentru persoane care nu sufereau, de fapt, de afecțiunile trecute in acte.Cele patru persoane…

- 1. Ventilația adecvata, o modalitate simpla și eficientaAsigurarea unei ventilații corespunzatoare este primul pas esențial in lupta impotriva umiditații. Ventilarea ajuta la circulația aerului, eliminand excesul de umiditate și impiedicand formarea mucegaiului. Deschide ferestrele și ușile regulat…