Sfârșitul unei epoci: Volkswagen a dezvăluit din greșeală viitorul nume al companiei Volkswagen pare sa fi dezvaluit din greșeala luni noul nume al companiei, dând rapid jos de pe site-ul sau un comunicat de presa care menționa viitoarea denumire a gigantului auto german, relateaza The Hill.



Compania a publicat luni un comunicat pe care ulterior l-a dat jos în care anunța &"rebranding-ul&" care pare sa sublinieze tranziția sa catre investițiile în vehicule electrice, potrivit USA Today, care a dezvaluit prima data informația.



Producatorul auto german afirmase în comunicat ca &"Voltswagen&", viitoarea denumire a companiei, reprezinta &"mai…

Sursa articol: hotnews.ro

