CFR a caștigat chinuit (1-0, gol Kolinger, cu doi oameni in plus, pe fondul unui arbitraj favorabil al lui Kovacs) barajul pentru Conference League cu FCU Craiova. Dar anul a fost ratat. Și vina e in primul rand la antrenor Dintre toți fotbaliștii romani care au jucat vreodata la Campionatul Mondial, Dan Petrescu e singurul care a marcat la doua ediții (1994 și 1998). Nu marii noștri atacanți (de la Lacatuș la Raducioiu), nici macar Gica Hagi. ...