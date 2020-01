Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a produs, joi, 2 ianuarie. Un barbat cuprins de flacari a sarit de la etajul trei si a cazut peste o femeie, care mergea in acel moment prin zona. Primele imagini de la locul tragediei au fost publicate de REN TV.

- Incident tragic in seara de Craciun pe stil nou. Un adolescent de 18 ani a murit dupa ce a cazut de la etajul unui bloc cu 9 nivele, situat pe bulevardul Moscovei din Capitala.Nenorocirea a avut loc in jurul orei 17:00.

- Un barbat a murit si un copil este in stare grava, dupa ce au cazut de la inaltime in scara blocului. Un barbat in varsta de 62 de ani din Bistrita a decedat vineri seara, iar nepotul sau, in varsta de trei ani, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce amandoi au cazut [...]

- Sfarșit tragic pentru un copil de doi ani, care a cazut de la etajul trei al unei cladiri, dupa ce a alunecat de pe pervaz. Micuțul a fost preluat de o ambulanța, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Un cuplu american a avut parte de un sfarsit tragic. Cei doi au cazut cu masina de la etajul patru al unei parcari din Indianapolis. Se pare ca soferul a apasat prea tare pe acceleratie, a spulbertat...

- Sfarsit crunt pentru un barbat in varsta de 42 de ani din Mures. Omul a murit inghitit de pamant in timp ce lucra la reteaua de canalizare in curtea unui imobil. Angajat la o firma specializata, muncea de cateva zile acolo, pe buldoexcavator, alaturi de echipa.