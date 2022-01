Stiri pe aceeasi tema

- Un gorjean a ajuns la spital, in noaptea dintre ani, dupa ce a bagat o petarda intr-o țeava, ca sa-i amplifice sonorul, și i-a explodat in fața. Polițiștii din Targu-Carbunești au fost sesizati ca un barbat a fost ranit de o petarda.Verificarile au scos la iveala ca un barbat de 37…

- La Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu au fost aduși, la scurt timp dupa trecerea in noul an, doi pacienți carora le-au explodat petarde in mana și fața. Este vorba despre un barbat in varsta de 64 de ani, care este in prezent internat la Ortopedie. El are degetele de…

- „Echipajul ambulantei SMURD tip B2 s-a deplasat in localitatea Balteni pentru evaluarea si acordarea primului ajutor persoanelor implicate intr-un accident rutier produs in localitate. In accident au fost implicate un microbuz si un autoturism, in cele doua mijloace de transport aflandu-se cinci persoane.…

- Managerii Spitalului din Piatra Neamț sunt urmariți penal in urma incendiului din secția ATI, tragedie in care și-au pierdut viața 10 persoane. Sase persoane care au condus spitalul, in diferite perioade de timp, sunt urmarite penal pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, distrugere…

- O femeie a fost ridicata de poliție, dupa ce anchetatorii au descoperit ca a vrut sa dea foc unui magazin de electrocasnice, in urma cu cinci zile. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate in incinta magazinului din sectorul 6 al București se vede cum suspecta se plimba printre rafturi,…

- Un barbat de 81 ani din judetul Galati a decedat, joi, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 8 al Spitalului Judetean, informeaza IPJ. Potrivit sursei citate, Sectia 3 Politie a fost sesizata prin apel 112 de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ‘Sf Apostol Andrei’ cu privire la faptul ca un…