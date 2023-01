Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 7 ianuarie are o mare insemnatate pentru credincioși. Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, in aceasta zi este praznuit Sfantul Ioan Botezatorul, cel care l-a botezat pe Iisus Hristos in Iordan. Aproape doua milioane de romani isi serbeaza onomastica de Sfantul Ioan, in 2023.

- Aproape doua milioane de persoane il au ca patron spiritual pe Sfantul Ioan Botezatorul, praznuit sambata, 7 ianuarie, potrivit datelor oferite de Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor. Este vorba despre 1.975.838 de barbati si femei. La prenume masculine, cele mai intalnite sunt: Ioan – 447.697,…

- Un numar de 513.186 de romani isi sarbatoresc onomastica pe 1 ianuarie, cu ocazia sarbatorii Sfantului Ierarh Vasile cel Mare, relateaza Agerpres.Este vorba despre 435.346 barbati si 77.840 de femei, informeaza Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului…

- Un numar de 513.186 de romani isi sarbatoresc onomastica pe 1 ianuarie, cu ocazia sarbatorii Sfantului Ierarh Vasile cel Mare. Este vorba despre 435.346 barbati si 77.840 de femei, informeaza Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.La…

- Un numar total de 752.273 de romani iși sarbatoresc in ziua de Craciun fie ziua de naștere, fie onomastica, potrivit Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Peste 940.000 de romani isi sarbatoresc onomastica de Sfantul Andrei, potrivit datelor Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor. Numele Andrei deriva din grecescul Andreas, care inseamna „viteaz”, „barbatesc”. Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei apare, in 30 noiembrie, in calendarele ortodox,…

- Aproape 1,5 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica, marti, de sarbatoarea Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, este vorba de 1.454.410 persoane, dintre care 632.809 de femei si 821.601 barbati care poarta numele…

- E sarbatoare mare printre ortodocși pe 8 noiembroe, de Sfinții Mihail și Gavril. Peste 1,3 milioane de oameni poarta numele cunoscuților arhangheli. Sunt peste 1,3 milioane de romani care iși serbeaza ziua numelui pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavril. Aceasta este ultima mare sarbatoare religioasa…