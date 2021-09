Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Muraru, consilierul premierului Florin Cițu, a anunțat, duminica, ca a informat oficial Comisia Europeana și guvernele din SUA, Israel și Germania despre planul USR PLUS ”de a crea o noua majoritate parlamentara” cu AUR, pe care il caracterizeaza drept un ”partid extremist, antisemit”. De…

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare duminica, astfel ca in zona rosie sunt incluse, intre altele, Turcia, SUA si Israel, iar Olanda si Malta se afla printre tarile care au intrat in zona galbena, dupa scaderea numarului de cazuri de Covid-19. Comitetul National pentru…

- Asociatia Pro Infrastructura trage un semnal de alarma in contextul numeroselor accidente rutiere soldate cu zeci de morți și raniți. Reprezentanții Asociației susțin intr-un comunicat de presa ca nu se aplica legea de catre Poliția Rutiera și cere inasprirea pedepselor. Apelul este adresat ministrului…

- Doi adulți au murit, iar un copil de 10 ani a fost grav ranit, in urma unui accident produs, marti dupa-amiaza, pe DN 2, la Cosereni, in judetul Ialomita. Masina in care se aflau cei trei a lovit frontal un TIR. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Ialomita au precizat ca accidentul…

- Accidentul deosebit de grav in care trei oameni și-au pierdut viața, a avut loc in jurul orei pranzului, in dreptul localitații Albina, din Timiș. 4 masini si un camion s-au izbit violent, bucați din autovehicule fiind auncate la zeci d emetri distanța. Șapte oameni au suferit rani, din pacate pentru…

- Accidentul deosebit de grav in care trei oameni și-au pierdut viața, a avut loc in jurul orei pranzului, in dreptul localitații Albina, din Timiș. 4 masini si un camion s-au izbit violent, bucați din autovehicule fiind auncate la zeci d emetri distanța. Șapte oameni au suferit rani, din pacate pentru…

- Racheta New Shepard a lui Jeff Bezos și-a incheiat calatoria de 11 minute spre spațiu, in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin. La bord s-au aflat patru pasageri – trei barbati si o femeie, din medii si cu experiente foarte diferite. Bezos și ceilalți trei astronauți au ajuns in siguranța…

- Un tanar de 18 ani si mama acestuia, cadru didactic, au fost gasiti morti in apartamentul in care locuiau din Constanța. Potrivit anchetatorilor, cei doi locuiau intr-un apartament aflat intr-un bloc de pe strada Badea Carțan din municipiu, trupurile fiind descoperite in urma unui apel la 112. O femeie…