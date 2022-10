Sfânta Parascheva – Program complet Pelerinaj Sfanta Parascheva are parte de pelerinajul anual, care a inceput sambata, 8 octombrie. Atat pana pe 14 octombrie – cand se marcheaza sarbatoarea Sfintei Parascheva, cat și imediat dupa sarbatoare, sunt de urmat anumiți pași. Iata Sfanta Parascheva – Program complet Pelerinaj. In data de 14 octombrie 2022, ziua de praznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva , slujba Sfintei Liturghii va fi oficiata, incepand cu ora 9.00, pe un podium amplasat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, in dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Pentru cei care nu vor reusi sa fie prezenti in preajma zonei amenajate ,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare pelerinaj din Romania a inceput in aceasta dimineata, la moastele Sfintei Parascheva, considerata orotitoarea Moldovei. Racla a fost scoasa in curtea Catedralei Mitropolitane Iași. Racla cu moastele Sfintei Cuvioase este purtata intr-o procesiune. Este primul moment important al pelerinajului…

- Sarbatoarea de anul acesta a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi este dedicata anului omagial al rugaciunii in viata Bisericii si a crestinului si anului comemorativ al Sfintilor isihasti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama si Paisie de la Neamt. Tinand cont ca se implinesc 300 de ani de la nasterea…

- Fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea (USR) a declarat, vineri, la o dezbatere pe tema legilor siguranței naționale organizata de Centrul pentru Resurse Juridice, ca USR va propune in comisiile speciale o serie de masuri pentru intarirea controlului civil asupra serviciilor secrete,…

- ■ prima revista bisericeasca “Vocea Episcopiei Romanului” a aparut in 1913 și era un buletin oficial ■ ea a fost editata cu binecuvintarea episcopului Lucian Triteanu dar a aparut pentru o scurta perioada ■ ulterior revista a fost reluata sub numele de “Cronica Romanului” ■ pr.dr. Florin Țuscanu a participat…

- Dan Șucu, 58 de ani, proprietar al companiei Mobexpert și acționar al clubului de fotbal Rapid, a cumparat creanța de 11,7 milioane de euro pe care trustul de presa Mediafax Group, aflat in insolvența de 7 ani, o avea la ING Bank. Principala publicație a grupului este Ziarul Financiar. Scopul tranzacției…

- In Eparhia Dunarii de Jos a devenit deja o traditie ca in toata perioada postului Adormirii Maicii Domnului, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, sa se organizeze o procesiune cu Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la Manastirea Adam, in majoritatea…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat programul din saptamana curenta, pana pe 30 iulie, a celor mai importanti ierarhi si a evenimentelor care vor avea loc in parohiile aflate in administrare din Iasi si judetele vecine. Astfel, PS Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat ieri, duminica, Sfanta…

- Crestinii ortodocsi din Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor avea posibilitatea sa se inchine la moastele Sfantului Ierarh Nicolae. Acestea vor fi aduse la parohia Balusesti, din localitatea cu acelasi nume, judetul Neamt, cu prilejul zilelor comunei Dochia, in perioada 23 – 24 iulie. Racla cu moastele…