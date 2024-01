Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate sutele de albaiulieni care s-au strans in Piața Cetații sa petreaca in strada trecerea in 2024 nu au putut sa se bucure la maxim de focul de artificii pregatit de Primaria Alba Iulia cu ocazia acestui eveniment. Ceața densa a stricat, in cea mai mare parte, spectacolul oferit de focul de…

- In dimineața zilei de miercuri, 20 decembrie 2023, in saptamana care precede slavitului Praznic al Craciunului, numeroși elevi ai Școlii Gimnaziale din Livezile au participat la Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur. Slujba a fost oficiata in biserica „Sfantul Proroc Ilie Tezviteanul”…

- Parintele ieromonah Veniamin Stan, slujitor la Manastirea Hodoș-Bodrog, județul Arad, a incetat din viata, dupa o lunga suferința, in 13 decembrie, la varsta de 50 de ani. Date biografice, conform Arhiepiscopiei Aradului : Parintele Veniamin Stan s-a nascut la data de 20 iunie 1973, in localitatea Sapanța,…

- In aceasta seara, incepand cu ora 22.00, la Catedrala Arhiepiscopala din Alba Iulia, va fi oficiata slujba privegherii. In prima parte vor fi savarșite Vecernia și Utrenia, urmand ca de la miezul nopții sa fie celebrata Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur. Devenita deja o tradiție, aceasta…

- Duminica, 3 decembrie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in parohia Limba, protopopiatul Alba Iulia. Acesta, inconjurat de un sobor de clerici, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur și a rostit cuvantul de invațatura in biserica…

- Intre 22 și 25 noiembrie 2023, la Facultatea de Teologie Ortodoxa din cadrul Universitații „Sfantul Clement al Ohridei” din Sofia (Bulgaria), s-a desfașurat o conferința internaționala, cu prilejul aniversarii celor 100 de ani de invațamant teologic in vechea cetate a Sardicii, cu tema: „Theology-Church-Society…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, in perioada Postului Nașterii Domnului, ASCOR – Filiala Alba Iulia organizeaza o serie de conferințe duhovnicești. O noua intalnire se va desfașura joi, 30 noiembrie 2023, avandu-l ca invitat special pe scriitorul Mihail…

- Sambata, 11 noiembrie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Manastirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia. Incepand cu ora 10.00, IPS Irineu a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur, iar la final a rostit cuvantul de invațatura, cu ocazia hramului…