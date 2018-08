Sfânta Maria – zi neagră la Giurgiu. Un mort și patru răniți, în accidente rutiere Doua accidente grave, soldate cu o persoana decedata, un ranit grav și trei persoane ranite ușor s-au produs in miercuri dimineața pe doua drumuri naționale din județul Giurgiu. Un giurgiuvean a fost ranit grav in urma unui accident rutier produs pe fondul traversarii neregulamentare a drumului public. Miercuri, 15 august a.c., ora 07.30, un barbat de 50 ani din orașul Zimnicea, județul Teleorman, in timp ce conducea autoturismul pe Drumul Național 5C in localitatea Pietrișu din comuna Gaujani, județul Giurgiu, la intersecția cu strada Pirului, a acroșat un barbat de 72 ani, din localitate,… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

Sursa articol si foto: stirigiurgiu.ro

