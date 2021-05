Sezonul doi al emisiunii ”True Hollywood Story” din 14 mai (PUBLICITATE) ”True Hollywood Story” din 14 mai, la ora 23:00, la E!. Primul episod al sezonului este dedicat artistei premiate cu Grammy, Cardi B. Alte subiecte abordate: Brad Pitt, Victorias Secret, Transgender in Hollywood și altele. E! lanseaza un nou sezon al cunoscutei emisiuni True Hollywood Story, in 14 mai, vineri, de la 23:00! In acest sezon intra sub lupa cele mai fascinante personaje și momente din pop culture. De la povești de succes rasunator, pierderi colosale sau partea intunecata a celebritații, noile episoade aduc interviuri in exclusivitate și informații noi de la vedete, jurnaliști și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Costume de scena purtate de membrele grupului Destiny’s Child in perioada de glorie a acestei trupe feminine vor fi scoase la licitatie in luna iunie, alaturi de tinute vestimentare ale altor vedete pop, precum Whitney Houston, Cher si Lady Gaga. Reprezentantii casei de licitatii Julien’s Auctions au…

- La cateva saptamani dupa ce a facut istorie la premiile Grammy, cu un record de 28 de trofee, Beyonce a fost recompensata cu patru premii in cadrul galei National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards, care a avut loc in weekend, in categoriile dedicate muzicii, informeaza…

- Realitatea Buzaului in 2021: din cimitire se pot scoate bani frumosi, rapid, din spitale…nu prea! Rezultatul? In Municipiu sunt mult mai multe cimitire decat spitale. Invitatul lui Iulian Gavriluta, din emisiunea “Interviuri altfel” – TV News Buzau – Catalin Avramescu, a subliniat ceea ce stie toata…

- Taylor Swift si Billie Eilish au castigat, duminica, principalele premii ale celei de-a 63-a editii a galei Grammy, iar Beyonce a obtinut premii la patru categorii, devenind cea mai premiata femeie din istoria...

- Beyonce a primit cele mai multe nominalizari pentru gala din acest an a premiilor Grammy, in numar de noua, iar la final a intrat in istoria galei devenind cea mai premiata artista din istoria Grammy, informeaza CNN. Beyonce a obtinut patru premii Grammy la gala din acest an, fiind nominalizata la noua…

- La aproape un an dupa primele inchideri ale unor sali de spectacole americane sub presiunea pandemiei, premiile Grammy sarbatoresc duminica muzica si vedetele sale, cu regina Beyonce cap de afis si cu un hit dedicat miscarii Black Lives Matter, transmite AFP.

- Maratonul transformarilor continua, in aceasta sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o gala dedicata muzicii de film. Artisti unul si unul vor urca pe scena transforming show-ului in cea de-a sasea editie Te cunosc de undeva!. Bella Santiago, Alex Vasilache si Jukebox vor deschide gala transformarilor…