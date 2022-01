Sezonul 25 din „South Park” va fi difuzat în exclusivitate în România, la Comedy Central Comedy Central difuzeaza in exclusivitate in Romania cel de-al 25-lea sezon din serialul animat „South Park”, imediat dupa premiera din Statele Unite care va fi pe 2 februarie. Data premierei din Romania va fi anuntata in curand. Popularul serial animat creat de Matt Stone and Trey Parker a fost reinnoit de Comedy Central pentru mai multe sezoane, pana in 2027. In plus, vor fi produse inca 14 filme originale, care vor fi disponibile pe Paramount+. In contextul pandemiei de Covid-19, South Park a abordat o serie de subiecte de actualitate, de la vaccinuri, gruparea Q-Anon si multe altele, intr-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Domenec Torrent (59 de ani), fost asistent al lui Pep Guardiola, este noul antrenor al echipei Galatasaray Istanbul, la care evolueaza Alexandru Cicaldau si Olimpiu Morutan, potrivit news.ro, care citeaza presa turca. Torrent a fost mai mutl de zece ani secundul lui Guardiola, intre 2008 si…

- Situația este dramatica la Iași, unde, in doar o zi, numarul pacienților internați la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria s-a dublat, iar mulți dintre ei nu au implinit inca un an. Doar la unul dintre pacienti, infectia a fost provocata de tulpina Omicron, spun medicii. In celelalte cazuri, e vorba,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a avut cel mai mult de caștigat de pe urma crizei pandemice și politice. Potrivit sondajelor de opinie, AUR ar avea in prezent o intenție de vot similara cu PNL. Partidele și mișcarile extremiste sau anti-sistem obțin o mare aderența in societate in perioada marilor…

- Un accident rutier s-a petrecut intre un autoturism și un microbuz școlar in aceasta dupa-amiaza, in Draganești, județul Prahova. Din primele informații, sunt 17 persoane implicate. UPDATE 2. In urma accidentului au rezultat 10 victime (minori, cu varste intre 13 și 14 ani) transportate la spital, conștiente,…

- Prețul energiei electrice a crescut, in luna octombrie, la bursa, cu 365%. Astfel, prețul unui MWh a ajuns la 951,3 lei, aproape de patru ori mai mare fața de anul trecut, cand era 204,3 lei pe MWh. Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare – PZU) a avut o medie…