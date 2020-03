Sezon TERMINAT în Serie A, din cauza coronavirusului: Federaţia Italiană de Fotbal propune trei alternative Sezonul actual din Serie A ar putea sa nu se mai incheie din cauza epidemiei de coronavirus. Federatia Italiana de Fotbal a organizat o sedinta in care s-au discutat posibilele scenarii pentru finalul sezonului. O varianta este ca acest sezon din Serie A sa nu aiba o campioana, anunța MEDIAFAX. Sezonul din Serie A ar putea sa nu se mai incheie din cauza epidemiei de coronavirus. Toate partidele din campionat au fost suspendate pana la data de 3 aprilie si este posibil ca ele sa nu se poata reprograma integral pana la 31 mai. Citește și: Ciolacu: ‘PSD va vota joi’ In cazul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

