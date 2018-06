SEYA a lansat single-ul si videoclipul “Machina” A sosit vara și odata cu ea si cele mai fierbinți piese. Astazi va prezint o noua producție muzicala de la Interpreta SEEYA piesa fiind intitulata MACHINA. Filmarile pentru piesa “MACHINA“ au avut loc in iulie 2017 in Azerbaidjan. Videoclipul a fost realizat de catre Jafarov Creative. Cu siguranța veți auzi toata vara piesa “MACHINA“ deoarece, sezonul estival iși face apariția te duce cu gandul la mare, soare, și reda buna dispoziție iar vocea de inger a interpretei SEEYA ofera sens piesei, mai mult decat atat o reprezinta perfect, a marturisit interpreta SEEYA in acest articol. Totodata, dorim… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

