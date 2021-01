Sexy Loredana, la munte și la mare! /FOTO După ce a jubilat mai mult dezbrăcată la plajă, și-a mutat obiceiul la munte Venita de la plaja, de la plus 20 de grade, direct la munte, la minus 10 grade Celsius, solista și-a etalat mandra trupul care, modelat in ragazul dat de pandemie la sala de sport, nu arata ca al unei femei trecuta de 50 de ani, așa cum este solista. ”Silueta mea nu este neaparat rezultatul unei diete, ci al unui mod de viața care ține de disciplina. De relația cu mancarea, cu sportul, cu odihna, cu tot ceea ce iți menține mintea și trupul in armonie. Nu exista nimic fara multe sacrificii. Sunt atracții și distracții, important e sa te cunoști, sa știi ce iți face bine. Din fericire, nu poftesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii au luat cu asalt stațiunea Poiana Brașov, iar la varful Postavarului s-au incins petreceri in aer liber. Din pacate, atmosfera și iluzia ca se afla in spațiu liber i-au facut pe mulți sa renunțe la orice regula de protecție sau de distanțare. Cat despre maștile de protecție au lipsit cu desavarșire.

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata, la Antena 3, ca il deranjeaza jignirile care i se aduc de cand este implicat in deciziile guvernamentale pentru combaterea pandemiei de coronavirus, dar incearca sa nu se coboare la nivelul acestora. Arafat a facut…

- Vineri seara, 18 decembrie 2020, la 20:30, a avut loc marea finala X Factor, sezonul 9, la Antena 1. Andrada Precup s-a aflat printre cei patru finaliști. Iata care este viața fabuloasa a Andradei Precup. Viața fabuloasa a Andradei Precup Andrada Precup este caștigatoarea sezonului 9 a emisiunii X Factor,…

- Finala X Factor 2020, sezonul 9, are loc vineri seara, la Antena 1, de la 20.30. Printre cei 4 finalisti se afla si Andrada Precup, o adolescenta care ne-a lasat muti de incantare in toate editiile de pana acum. Andrada nu vede, insa are auz absolut si o voce ca o gura de Rai.

- Sonia Mosca este finalista de la X Factor 2020. Tanara face parte din echipa Deliei, iar artista a fost cucerita de vocea ei, ina de cand a urcat pentru prima oara pe scena. Cu vocea ei puternica, italianca a adus sezonului 9 momente de neuitat.Sonia Mosca a caștigat un concurs de muzica in țara natalași…

- Numeroși turiști au luat cu asalt stațiunea Poiana Brașov in acest weekend, iar la varful Postavarului s-au ținut petreceri in aer liber, cu vin fiert, la cabane.Din pacate, atmosfera și iluzia ca se afla in spațiu liber i-au facut pe mulți sa rennunțe la orice regula de protecție sau de distanțare.Imaginile…