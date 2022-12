Parlamentul indonezian urmeaza sa voteze un nou cod penal, care va pedepsi cu inchisoarea sexul in afara casatoriei. Parlamentul indonezian este asteptat sa adopte luna aceasta o noua lege penala care va pedepsi sexul in afara casatoriei cu inchisoare de pana la un an, inclusiv pentru straini, iar mediile de afaceri sunt ingrijorate de impactul […] The post Sexul in afara casatoriei va fi pedepsit cu inchisoarea in Indonezia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .