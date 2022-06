”De dorul Alexandrei, șeful Jandarmeriei iși da un spor de 11.000 lei lunar” titram ”lovitura” din 1 iunie. Atunci cand dezvaluiam penibila obsesie dezvoltata de generalul Alin Mastan pentru o subordonata cu mult mai tanara și care nu mai știe practic cum sa scape de ”avansurile paranoice” ale șefului Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane. Dar […] The post SEXGATE la MAI! Jandarmerița harțuita de șeful IGJR! first appeared on Ziarul National .