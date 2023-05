Stiri pe aceeasi tema

- Sevilla – Juventus 2-1 si Leverkusen – AS Roma 0-0 au fost meciurile din returul semifinalelor Europa League. Au putut fi urmarite in format LIVE SCORE pe AS.ro. A fost spectacol si in returul din semifinalele Conference League. AZ Alkmaar – West Ham 0-1 si Basel – Fiorentina 1-3 au fost meciurile care…

- Juventus – Sevilla s-a incheiat 1-1 și AS Roma – Bayer Leverkusen s-a terminat 1-0, in turul semifinalelor Europa League! Ambele partide au putut fi urmarite in format live score, pe AS.ro. Juventus a obtinut remiza in turul semifinalelor Europa League cu un gol marcat in minutul 97 de Gatti. In Conference…

- Prima manșa a semifinalelor UEFA Europa League a adus victoria lui AS Roma pe teren propriu, 1-0 impotriva celor de la Leverkusen, in timp ce Juventus a salvat o remiza cu Sevilla in ultimul moment.

- S-au stabilit semifinalele din Europa League si Conference League! Juventus – Sevilla este cel mai tare duel din „careul de asi” din Europa League, in timp ce in cealalta competitie europeana, West Ham, principala favorita, se va lupta cu AZ Alkmaar in semifinale. Sevilla a produs marea surpriza din…

- Manchester United a fost eliminata din sferturile UEFA Europa League. Formația antrenata de Erik ten Hag a pierdut dubla manșa cu Sevilla (5-2 la general) și rateaza șansa de a cuceri un trofeu european. In aceeași seara, Bayer Leverkusen și Juventus s-au calificat și ele in semifinale.

- Manchester United – Sevilla 2-2 a fost meciul serii din sferturile Europa League. Partida de pe Old Trafford a fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma si Juventus au jucat si ele in aceasta seara. Toate rezultatele serii, din sferturile Europa League si Conference League, sunt pe AS.ro. Manchester…

- Returul „optimilor” Europa League programeaza astazi 8 infruntari tari. Primele, avand cap de afiș Betis Sevilla - Manchester United, incep la ora 19:45 și sunt live pe GSP.ro. Tragerea la sorți pentru faza sferturilor de finala are loc vineri, 17 martie. Finala ediției este programata pe 31 mai, pe…

- ora 19.45: Midtjylland – Sporting (in tur 1-1), Monaco – Leverkusen (3-2), Nantes – Juventus (1-1), PSV – Sevilla (0-3); ora 22.00: AS Roma – Salzburg 0-1, Manchester Utd – Barcelona 2-2, Rennes – Shakhtar (1-2), Union Berlin – Ajax (0-0).