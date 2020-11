Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, miercuri, sesizarea referitoare la modificarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. PNL sustine in sesizarea transmisa Curtii Constitutionale ca majorarea etapizata a indicelui social de referinta (ISR) nu respecta reglementarile de tehnica normativa in sensul in care reglementarea este impredictibila si contradictorie. Astfel, ei afirma ca este incalcat principiul securitatii juridice. "Legea adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, incalca tehnica normativa deoarece…