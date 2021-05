Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca va fi organizata o sesiune suplimentara a Evaluarii Nationale pentru elevii care nu vor putea participa, din motive medicale, la sesiunea obisnuita. Astfel, repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a opta va avea loc mai tarziu decat in anii anteriori, la finalul lunii iulie. „Este vorba de o sesiune suplimentara pentru Evaluarea Nationala. Atata vreme cat elevii de clasa a XII-a care, din pacate, nu se vor putea prezenta din motive medicale in sesiunea normala de Bacalaureat au in acest an o a doua sansa, in cea de-a doua sesiune de…