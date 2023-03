Stiri pe aceeasi tema

- Stire de presa Cluj Napoca, 28 martie 2023 ACTIVITATE DE INFORMARE PRIVIND ANGAJAREA STRAINILOR, DESTINATA ANGAJATORILOR DIN JUDETUL CLUJ In data de 31.03.2023 de la ora 11:00 la Sala de Conferinte de la Hotel Colina M.A.I. din Cluj Napoca, str. Bucium, FN invitam reprezentantii angajatorilor sa participe…

- Un accident foarte grav s-a produs noaptea trecuta pe strada Bucium din Cluj-Napoca, dupa ce un barbat s-a rasturnat cu autoturismul, in urma unui impact cu un copac și a ramas incarcerat. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta noapte pentru a descarcera și a extrage…

- O minora a avut nevoie de intervenția pompierilor clujeni dupa ce a cazut de la inalțime in apropierea unui liceu din Cluj-Napoca. „Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente pentru a oferi sprijin unei minore cazute de la inalțime in proximitatea Colegiului Național…

- Guvernul maghiar dorește o colaborare cu cel al Romaniei pentru realizarea unei cai ferate de mare viteza care sa scurteze foarte mult timpul dintre Cluj-Napoca și Budapesta. Ministrul ungar al Construcțiilor și Transporturilor, Janos Lazar, s-a aflat vineri la Cluj-Napoca, in timpul unui turneu prin…

- Incepand cu data 06 Martie 2023 si pana in 31 Martie 2023, AJF Cluj deschide perioada de inscrieri pentru cursul de Licenta C, organizat la Cluj-Napoca. Dosarele se vor depune la sediul AJF Cluj (str. Sp Independentei nr.6, in incinta la Sala Sporturilor Horia Demian), in intervalul orar 8 – 14. Durata…

- Un barbat a murit in aceasta seara, dupa ce a cazut de la etajul unui bloc din Cluj-Napoca. Barbatul ar avea in jur de 70 de ani, iar caderea s-ar fi produs de la etajul VII al blocului. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a acorda primul ajutor calificat…

- Un accident a avut loc in Cluj-Napoca, pe breteaua Florești – strada Bucium (Cluj-Napoca), dupa ce un șofer a intrat cu mașina in parapetul care delimita sensul de circulație in raport cu pista pentru biciclete. ”Doua persoane primesc ingrijiri medicale, avand la o prima vedere, afecțiuni ușoare. Ambele…

- Cel puțin trei evenimente majore se vor desfașura in 2023 pe cel mai mare stadion din Cluj-Napoca, respectiv Cluj Arena, scrie Ziua de Cluj. Astfel, pe stadionul clujean se va organiza Untold, Sports Festival și Campionatul European de Fotbal Tineret U21. „Pe langa cele trei evenimente, Untold, Sports…