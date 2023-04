Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) și Direcția Principala a Serviciului de Securitate din cadrul Ministerului rus de Interne au efectuat in ultimele saptamani verificari ample la Direcția Afacerilor Interne din Moscova și la mai multe secții de poliție din capitala Rusiei.

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) pare sa fi inceput o operatiune de amploare de verificare a angajatilor care lucreaza pentru securitatea interna, acuzand o scurgere de date interne "la cererea unor cetateni ucraineni" si ar exista deja demiteri si arestari in special in randul unor membri…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și Ministerul Afacerilor Interne au efectuat controale in masa ale organelor de securitate din Moscova, ca parte a unei investigații privind scurgerea de date, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului.ISW a citat surse ruse care au raportat ca…

- Noile documente clasificate ale SUA scurse in public, scrie New York Times , mai observa ca Moscova este slabita de razboi și nu va avea, in viitorul apropiat, capacitatea de a impiedica livrarile de arme occidentale catre Kiev. Conflictul intern din cadrul guvernului rus pare mai profund decat se ințelegea…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) a inceput represaliile impotriva rușilor care se manifesta anti-razboi. Clienții unor baruri punk și de hipsteri au fost amenințați și forțați sa cante cantece pro-Kremlin.

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) pare sa incerce sa se infiltreze in industria militara a Rusiei si sa verifice productia de arme intr-un mod care aminteste de implicarea KGB-ului in perioada sovietica, ceea ce ar putea semnala o lipsa de incredere in conducerea militara rusa, noteaza…

- Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, este o adevarata ținta in mișcare, generalul ucrainean fiind vizat de mai multe tentative de asasinat in ultimii ani, informeaza The Washington Post.„In 2019, o bomba a fost plasata sub mașina lui, dar a detonat mai repede. Au fost…