Anchetatorii au descoperit urme de explozibili in locul unde au fost avariate gazoductele Nord Stream, confirmand ca a avut loc un sabotaj, a anuntat un procuror suedez vineri, citat de Reuters. Autoritatile suedeze si daneze investigheaza dupa descoperirea a patru gauri in conductele Nord Stream 1 si 2 care leaga Rusia de Germania prin Marea […] The post Serviciul de Securitate Suedez confirma sabotarea conductelor NordStream. Anchetatorii au descoperit urme de explozibili in locul unde au fost avariate gazoductele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…