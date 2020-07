Stiri pe aceeasi tema

- China, Rusia si Iranul prezinta cele mai mari riscuri de influentare a rezultatului scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, avertizeaza Centrul american pentru Contrainformatii si Securitate (NCSC), potrivit site-ului de stiri Axios.com, citat de Mediafax.

- China, Rusia si Iranul prezinta cele mai mari riscuri de influentare a rezultatului scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, avertizeaza Centrul american pentru Contrainformatii si...

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tinut sâmbata un discurs online, cu ocazia Zilei Internationale Nelson Mandela, avertizând ca lumea a ajuns într-un "punct critic" si cerând un model global de guvernare pentru combaterea inegalitatilor agravate de epidemia…

- Iranul ar accepta un dialog cu Statele Unite, daca Washingtonul ar prezenta scuze pentru retragerea unilaterala din acordul nuclear semnat in 2015, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat preluat de Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele american Donald…

- Iranul ar accepta un dialog cu Statele Unite, daca Washingtonul ar prezenta scuze pentru retragerea unilaterala din acordul nuclear semnat in 2015, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat preluat de Reuters. Presedintele american Donald Trump a…

- Teheranul a invitat miercuri China, Franta, Marea Britanie si Rusia, in calitate de membri permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU, sa nu valideze un proiect american care urmareste sa prelungeasca un embargo asupra armelor vizand Iranul, potrivit AFP. "Asteptam de la acesti membri permanenti…

- Analiștii sunt de parere ca ordinul va afecta in principal produsele fabricate in China , precum transformatoarele electrice. Președintele Trump a semnat un ordin executiv pe 1 mai care interzice folosirea echipamentelor și sistemelor electrice straine in rețeaua electrica americana, invocand motive…

- Pe parcursul anului trecut, cheltuielile militare s-au ridicat la 1.917 miliarde de dolari (1.782 miliarde de euro) la nivel mondial, o crestere anuala cu 3,6%, cea mai mare din 2010. „Cheltuielile militare au atins cel mai inalt nivel de la sfarsitul Razboiului Rece” in 1989, a declarat pentru AFP…