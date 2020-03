Serviciu de livrat mâncare: Curierii vor lăsa comanda în faţa uşii ​Ca masura preventiva împotriva raspândirii coronavirusului, începând de astazi, Takeaway.com va oferi livrare fara contact fizic direct. Aceasta noua masura se aplica tuturor restaurantelor din platforma, iar curierii sunt instruiți sa foloseasca soneria și sa lase pachetul la ușa clientului. Aceasta masura va fi aplicata în toata Europa, au anuntat reprezentantii platformei de comenzi online.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

