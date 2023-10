Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul uman al loviturii de marti asupra spitalului Ahli Arab din Gaza se situeaza, „probabil, la nivelul de jos al unui interval cuprins intre 100 si 300 de morti", potrivit unei note a serviciilor americane de informatii.

- Un nou bilanț al tragediei de la spitalul din Gaza. In vreme ce un serviciu european de informatii, neidentificat, a declarat, miercuri, pentru AFP ca, cel mai probabil, numarul morților este undeva intre 10 și 50, americanii spun ca ar fi „intre 100 si 300 de morti” Bilantul uman al loviturii de marti…

- Tirul mortal asupra unui spital din Gaza, pentru care Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc, a facut „cateva zeci de morti”, si nu sute, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil al unui serviciu european de informatii. „Nu sunt 200 sau chiar 500 de morti, ci mai degraba cateva…

- SUA au colectat informatii provenite de la serviciile secrete care arata ca liderii iranieni cheie au fost surprinsi de atacurile fara precedent ale gruparii islamiste palestiniene Hamas in Israel, a relatat miercuri New York Times.

- Pretul petrolului coboara de la cel mai ridicat nivel inregistrat in acest an, inaintea viitoarelor decizii ale OPEC+ legate de aprovizionare.Petrolul a scazut usor de la cel mai ridicat nivel inregistrat in 2023, dupa o crestere determinata de reducerile de oferta din partea OPEC+ care au tensionat…

- Serviciile de informații americane estimeaza ca Ucraina nu va putea recupera orașul Melitopol și astfel Kievul nu va indeplini scopul principal al contraofensivei, anume taierea coridorului terestru intre Rusia și Crimeea, scrie The Washington Post, care citeaza surse oficiale de top din mediul guvernamental…

- Un raport al serviciilor americane de informatii, desecretizat joi, arata ca China ajuta Rusia sa ocoleasca sanctiunile occidentale si probabil furnizeaza Moscovei tehnologie militara sau cu dubla utilizare, militara si civila, transmite Reuters.