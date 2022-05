Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet in banda larga, la punct fix a fost adoptata de Senatul Romaniei, camera decizionala, cu 83 de voturi pentru si niciun vot impotriva. Legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Proiectul a fost initiat de parlamentarii…

- Legea offshore a fost adoptata, miercuri, de plenul Senatului, cu 91 de voturi pentru si 13 contra. Au votat in favoarea legii toate partidele, mai putin senatorii AUR. Proiectul merge la Camera Deputatilor, for decizional. Raportul a fost admis cu 86 de voturi pentru si 13 contra. Dupa votul din…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege prin care cresc pedepsele si amenzile in cazul actiunilor de cruzime fata de animale, fiind introdusa și zoofilia in aceasta categorie. Legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii…

- Proiectul de lege care prevede majorarea limitei de viteza pentru drumurile expres la 120 de kilometri pe ora a fost votat, miercuri, in Camera Deputaților. Proiectul va fi trimis la promulgare și apoi va intra in vigoare, dupa publicarea in Monitorul Oficial. Limita de viteza pe drumurile expres era…

- Cinci romani care ar fi administrat pagini de internet ce ofera servicii de asasinare la comanda au fost reținuți, miercuri, de procurorii DIICOT, la cererea Departamentului pentru Securitate Interna al SUA – Homeland Security. Acuzatiile la adresa romanilor sunt de constituire a unui grup infractional…

- Persoanelor Fizice Autorizate le va fi recunoscuta ca vechime in munca, respectiv, vechime in specialitate, perioada in care au desfașurat activitați, chiar daca nu au avut contracte individuale incheiate cu casele de pensii. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional…

- Guvernul a pregatit un proiect de lege privind introducerea starii de criza in Romania, ce urmeaza sa fie adoptat și transmis spre aprobare Parlamentului, dupa cum au precizat surse politice. Proiectul aflat pe masa Executivului modifica mai multe legi in vigoare, inclusiv Statutul cadrelor militare…