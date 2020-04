Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National al Literaturii Romane prezinta, incepand de luni, o serie de evocari si tururi ghidate online la casele memoriale din subordine. "De astazi, incepem seria evocarilor, povestirilor, tururilor ghidate la Casele Memoriale ale Muzeului National al Literaturii Romane, incercand…

- Cu peste 2,5milioane de abonați pe canalul lui de YouTube, Shelly a inceput o serie deinterviuri libe in care are ivitați artiști, vloggeri, prieteni și specialiștiin domeniul medical, pentru a-și ține informați urmaritorii și pentru a trecemai ușor peste aceasta perioada alaturi de ei. In fiecare seara,…

- Piața muncii din Romania a fost puternic afectata de raspandirea rapida a coronavirus, iar angajatorii au pus in așteptare noile angajari sau chiar au anunțat concedieri. Puținele interviuri de angajare care se mai fac in prezent se țin exclusiv prin telefon sau pe platforme online, recrutorii evitand…

- Trezoreria centrala trimite de ani buni dispozitiile de plata a pensiilor catre judete cu trenul, lucru care se schimba total incepand de vineri, a anuntat ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

- Internetul, ușa catre pace La momentul prezent, medierea online se bucura de o mare accesibilitate nu doar in strainatate, ci și in țara noastra, datorita faptului ca la dispoziția noastra sta acest instrument inovativ, practic, simplu, abil și economic care anuleaza toate distanțele fizice dintre parți.…

- Noul an vine intotdeauna cu strategii noi și rezoluții pentru perioada viitoare. In mod sigur, la fel ca majoritatea oamenilor, ți-ai propus ca in 2020 sa faci mai mulți bani sau sa-ți asiguri independența financiara. Indiferent daca ai nevoie de resurse ca sa-ți platești datoriile, vrei sa economisești…

- ING Bank Romania anunta oficial lansarea optiunii prin care iti poti deschide cont curent 100% online ce implica trimiterea cardului prin curier, fara costuri aditionale, confirmand astfel informatiile publicate de Wall-street.ro in legatura cu acest...

- Viitorii clienti ai ING, cu varste de peste 18 ani, au posibilitatea de a deschide un cont complet online si de a primi cardul prin curier fara costuri aditionale, se arata intr-un comunicat al bancii, transmis miercuri AGERPRES. "Incepand din ianuarie 2020, ING Bank Romania le ofera viitorilor…