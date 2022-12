Serie de foc pentru Farul Constanta la reluarea campionatului. Oricum le-am lua, toate meciurile sunt dificile, nu numai acestea“

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Superligii, FC Farul Constanța, a produs duminica scorul actualei ediții de campionat, invingand pe teren propriu pe FC Botoșani cu un neverosimil 8-0, intr-un meci contand pentru etapa a 19-a etapa a Ligii 1. Alibec a reușit un hat-trick, ratand

- FCU Craiova a reușit sa intrerupa șirul de victorii consemnat de Universitatea Craiova in meciurile directe. Echipa antrenata de Nicolo Napoli s-a impus cu 2-0 in etapa 19 din Superliga, dar a facut-o de o maniera categorica. La finalul partidei, antrenorul italian s-a declarat mulțumit de modul cum…

- CFR Cluj a caștigat miercuri seara restanța din etapa a 6-a, disputata in compania lui FC Hermannstadt, Janga reușind o dubla pentru ardeleni, care s-au apropiat la 4 puncte de liderul FC Farul Constanța, cu un meci mai puțin disputat.

- SuperLiga Romaniei s-a reluat dupa doua saptamani de pauza, iar CFR Cluj a reușit a treia victorie consecutiva in campionat, dupa ce a caștigat cu 3-2 duelul din deplasare cu FC Hermannstadt. Echipa lui Dan Petrescu a urcat pe locul doi in clasament și a ajuns la doar patru puncte de liderul campionatului,…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 17-a: FC Botosani – FC Voluntari 0 – 1, Vitalie Damascan (FC Voluntari) FC Farul Constanta – CS Mioveni 2 – 1, Gabriel […]…

- In aceasta luna, nationala Romaniei disputa doua jocuri de pregatire, ultimele inaintea debutului de anul viitor in preliminariile EURO 2024. Selectionerul Edward Iordanescu a anuntat lotul pe care va miza la aceste doua jocuri, informeaza frf.ro. Dintre cei 26 de jucatori convocati, 6 sunt eligibili…

- In campionat, FCU 1948 Craiova nu a mai castigat de cinci etape, interval in care a inregistrat trei infrangeri si doua egaluri golaveraj 3 6 , despartindu se de antrenorul Marius Croitoru. De cealalta parte, "marinariildquo; au cinci victorii la rand si un egal in ultimele sase runde. Pentru acest…

- Partida din grupele Cupei, cu CSM Alexandria locul intai in seria 6 a Ligii a 3 a , s a incheiat la egalitate, 2 2, Farul folosind o echipa din care au lipsit noua jucatori importanti, tinand cont ca, la distanta de trei zile, e programata importantul meci cu Rapid. Liderul Superligii, Farul Constanta,…