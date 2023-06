Stiri pe aceeasi tema

- Prin Proiectul „Copiii și opera”, susținut de corurile Academiei de Arte „Lugoj Clasic”, Asociația Enthousiasmos ofera publicului timișean o serie de concerte, in cadrul unei actiuni cu finantare din partea Consiliul Județean Timiș, prin programul TimCultura 2023. Concertele vor avea loc…

- Consiliul Județean Timiș dorește obținerea, din Trezoreria Statului, a unui imprumut in valoare de 7,5 milioane de lei pentru a acoperi sumele necesare finalizarii lucrarilor la viitoarea maternitate pe care o ridica langa Spitalul Județean Timișoara. Proiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ultimei…

- Social Trei școli din județul Teleorman vor primi calculatoare prin proiectul Dam Click pe Romania mai 23, 2023 09:19 Ateliere Fara Frontiere continua și in acest an programul de donații de calculatoare cu alte 2.000 de echipamente IT recondiționate care vor ajunge pe bancile școlilor din Romania,…

- Ansamblul eficient energetic de case individuale și duplexuri - Le Villette, a fost nominalizat la premiile Imobiliare.ro Awards 2023, intr-una dintre cele mai stranse competiții ce include cele mai bune proiecte din Romania.

- Junior Chamber International (JCI) Targu Mureș și Megora au lansat proiectul social "Daruim zambete și energie" pentru a sprijini comunitatea și a promova aceasta soluție sustenabila. "JCI Targu Mureș este o organizație non-profit cu numeroase proiecte pentru a acoperi nevoile din comunitate. Prin proiectul…

- Profesorul Nicolae Suciu este un talentat prozator, eseist si dramaturg din Dumbraveni, judetul Sibiu, nascut la 16 decembrie 1951 in Viisoara, judetul Mures. A debutat in revista "Tribuna" din Cluj-Napoca in anul 1975, iar editorial in 2011. Colaboreaza la mai multe reviste din tara si din strainatate…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul Primariei Cerchezu, judetul Constanta.Mediul a decis ca nu este necesara realizarea evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul: MODERNIZAREA STRAZILOR ORIZONTULUI…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul dezvoltat de catre Miculescu Niculina, Nita Ioan, Nita Corina Maria, fiind preluat, in final, de firma La Reserva Natura AG SRL. Este vorba de proiectul…