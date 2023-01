Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Juventus Torino a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Cremonese, in etapa a XVI-a a campionatului Italiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi le-a spus jucatorilor echipei sale de fotbal Monza ca va aduce prostituate in vestiarul lor daca vor reusi sa invinga din nou o rivala de top din Serie A, se arata intr-o inregistrare video publicata miercuri pe retelele de socializare, relateaza Reuters.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi le-a spus jucatorilor echipei sale de fotbal Monza ca va aduce prostituate in vestiarul lor daca vor reuși sa invinga din nou o rivala de top din Serie A, se arata intr-o inregistrare video publicata miercuri pe rețelele sociale, potrivit Reuters.

- Echipa italiana Lazio Roma a invins joi, pe teren propriu, formatia Monza, scor 1-0, in ultimul meci al etapei a 14-a din Serie A, anunța news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Pablo Mari, jucator imprumutat in acest sezon de Arsenal la Monza, este una dintre cele șase persoane care au fost injunghiate joi seara, in jurul orei 18:30, intr-un supermarket de la periferia orașului Milano.

- Un om a murit și alți cinci au fost raniți, dupa ce un barbat i-a lovit cu un cuțit joi seara intr-un centru comercial din Milano. Printre raniți este și un fotbalist al echipei Arsenal Londra, imprumutat la formația Monza din Serie A, relateaza BBC.

- Ciprian Tatarușanu a reușit un assist in confruntarea AC Milan - Monza din Serie A, etapa #11. In minutul 16, Tatarușanu a degajat din marginea careului pana la jumatatea terenului, unde a intrat in posesia mingii Brahim Diaz. „Decarul” gazdelor a reușit o cursa fabuloasa, de aproape 50 de metri, incheiata…

- „Liceenii”, unul dintre cele mai vizionate filme romanesti din toate timpurile, revine cu o serie noua, in curand. Irina Margareta Nistor a anunțat vineri, 21 octombrie, ca lansarea se apropie. Protagonisti vor fi nimeni altii decat baiatul si fata lui Stefan Banica Jr. Se pastreaza personajele Conform…