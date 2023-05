Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Napoli a invins duminica, pe teren propriu, scor 1-0, formatia AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 34-a din Serie A.La Napoli, pe un stadion Diego Armando Maradona colorat in alb-albastru si cu suporteri care au cantat pe toata durata meciului, echipa lui Luciano Spalletti a invins…

- Senioarele de la Activ Ploiești, pregatite de Dragoș Dobrescu, au invins ultima clasata in campionatul Diviziei A de Handbal Feminin, ACS Spartac București. A fost un joc la discreția echipei noastre, care s-a impus in final cu scorul de 33-15, dupa ce a condus la pauza cu 17-8. Pentru echipa ploieșteana…

- Fabio Capello (76 de ani), fost antrenor la echipe precum AC Milan, Juventus, Real Madrid sau AS Roma, a laudat prestația echipelor italiene din acest sezon de cupe europene. Serie A are doua echipe in semifinalele Champions League(Inter și AC Milan), doua in semifinalele Europa League (Juventus și…

- Gian Piero Gasperini (65 de ani), antrenorul Atalantei, a facut scandal pe teren și la vestiare, protestand pentru un penalty cu VAR, acordat Fiorentinei, ce a necesitat 5 minute de analiza in partida incheiata la egalitate, scor 1-1. Directorul sportiv Daniele Prade a fost facut hoț de Gasperini. S-a…

- Formatia UTA Arad a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Cluj, in etapa a doua din play-out-ul Superligii.Golurile au fost marcate de Postolachi (23) si Milosevic (26), conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Zlatan Ibrahimovic a revenit pe teren la AC Milan, la 9 luni dupa accidentare. Atacantul suedez, in varsta de 41 de ani, a trecut peste problemele medicale și și-a facut apariția in meciul AC Milan – Atalanta 2-0, din Serie A. „Ibra” a fost introdus in repriza a doua, la scorul de 1-0 pentru „rossoneri”.…

- Un gol marcat in prima repriza de mijlocașul Adrien Rabiot i-a adus lui Juventus o victorie pe teren propriu cu 1-0 in fața Fiorentinei, duminica, in Serie A, prelungind la cinci seria de meciuri fara victorie a oaspeților.

- Voleibalistele Clubului Sportiv Municipal Targoviște au incheiat, astazi, prima participare in Champions League, intr-un meci in care au invins categoric echipa bulgara Maritza Plovdiv. “Ne-am dorit mult sa incheiem cu aceasta victorie pentru a demonstra ca deși a fost prima data in istorie cand am…