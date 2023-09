Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Boloca (24 de ani), mijlocașul roman care refuza sa mai vina la naționala, a fost laudat de presa italiana dupa victoria lui Sassuolo cu Verona, scor 3-1. „Joc ordonat, atent și cu diverse execuții inteligente. Evoluție buna, viitorul a inceput”, a scris agenția Sassuolo News, care i-a acordat…

- Juventus Torino a debutat cu o victorie clara, 3-0 cu Udinese, in deplasare, duminica, in noul sezon al primei ligi italiene de fotbal, potrivit Agerpres.Federico Chiesa (2), Dusan Vlahovic (20 - penalty) si Adrien Rabiot (45+3) au stabilit invingatoarea inca din prima repriza. In acest timp,…

- Echipa italiana Genoa a pierdut sambata, pe teren propriu, scor 1-4, in fata formatiei AC Fiorentina, intr-un meci din etapa intai a Serie A. Inter Milano a dispus cu 2-0 de Monza, informeaza news.ro.Fundasul roman Radu Dragusin a fost integralist la Genoa in disputa cu AC Fiorentina, de pe teren…

- Empoli a fost eliminata surprinzator din Cupa Italiei, dupa ce a fost invinsa de Cittadella, scor 1-2. Razvan Marin (27 de ani) a fost a fost folosit inca din primul minut de catre tehnicianul Paolo Zanetti. Empoli a inceput mult mai bine partida, iar Francesco Caputo a deschis scorul in minutul 8,…

- Parma a invins sambata, in deplasare, formatia Bari, scor 3-0, in a doua etapa din Coppa Italia. Romanul Dennis Man a marcat un gol pentru Parma. Echipa lui Razvan Marin, Empoli, a pierdut pe teren propriu, scor 1-2, cu Cittadella. Parma s-a impus la Bari, cu 3-0, iar Dennis Man, care a fost…

- Conducatorii lui Empoli au fost convinși de evoluțiile lui Razvan Marin din sezonul precedent, iar gruparea din Serie A a anunțat ca a ajuns la un acord cu Cagliari pentru un nou imprumut al fotbalistului roman.

- Imprumutat sezonul trecut de Cagliari, Razvan Marin, 27 de ani, va continua la Empoli, clubul toscan fiind la un pas de a-l cumpara cu 5 milioane de euro. Razvan Marin s-a chinuit in Olanda, nu s-a adaptat la Ajax. Dar, odata ajuns in Italia, s-a simțit perfect, in mediul lui. Ii place Serie A, a intrat…

- Razvan Marin (27 de ani) nu va mai juca la Empoli in sezonul viitor din Serie A. Mijlocașul roman va reveni la Cagliari, clubul care l-a imprumutat in sezonul recent incheiat la Empoli. Motivul pentru care nu va continuat la echipa la care a evoluat in sezonul trecut este dat de clauza lui Marin. Pentru…