- Echipa SSC Napoli a cucerit pentru a sasea oara in istoria sa Cupa Italiei la fotbal, invingand cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare formatia Juventus Torino, miercuri seara pe Stadio Olimpico din Roma, fara spectatori in tribune, ca urmare a masurilor sanitare prevazute in lupta impotriva…

- Are 35 de ani, dar continua sa fie unul dintre cei mai buni jucatori din lume. Secretul l-a dezvaluit de atâtea ori de-a lungul carierei: munca. Cristiano Ronaldo și-a batut recent orice record, starul portughez ajungând cu câteva ore mai devreme la antrenamentul celor de la Juventus…

- Lionel Messi si Cristiano Ronaldo, cele doua vedete ale fotbalului de astazi, sunt "la acelasi nivel", a declarat faimosul antrenor italian Marcello Lippi pentru postul de radio SER Catalunya. "Pe Messi si Cristiano Ronaldo ii asez la acelasi nivel in ultimii 20 de ani. Ca si cu Maradona si Pele, nu…

- Actiunile clubului de fotbal Juventus Torino au crescut luni la Bursa din Milano, in urma discutiilor legate de o posibila reluare a campionatului Serie A cu portile inchise, transmite AFP. O actiune a gruparii torineze a crescut cu 11,7% la bursa pe o piata de altfel orientata puternic in jos din cauza…

- Actiunile clubului de fotbal Juventus Torino au crescut luni la Bursa din Milano, in urma discutiilor legate de o posibila reluare a campionatului Serie A cu portile inchise, transmite AFP potrivit Agerpres. O actiune a gruparii torineze a crescut cu 11,7% la bursa pe o piata de altfel orientata…

- Fundasul italian Daniele Rugani, primul fotbalist din Serie A infectat cu noul coronavirus, si mijlocasul francez Blaise Mautidi, colegul sau de la echipa Juventus Torino, au fost testati din nou pozitiv la Covid-19, informeaza cotidianul Gazzetta dello Sport.Un alt jucator al "Batranei Doamne",…

- Ca numeroase alte cluburi din Europa, Juventus Torino a anuntat ca va reduce salariul jucatorilor sai si antrenorului Maurizio Sarri in perioada „martie-iunie“, pentru a modera impactul pandemiei de coronavirus asupra bugetului sau. „Consecintele economice si financiare ale acordului incheiat (pentru…