Stiri pe aceeasi tema

- Serialul "Outlander" va continua cu cel de-al optulea sezon al sau, care va fi insa si ultimul, au anuntat joi reprezentantii postului de televiziune Starz, citati de revista americana Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Eroii serialului „Outlander”, care se pregatesc sa revina pentru un al 7-lea sezon anul acesta si vor avea dreptul la un al optulea si ultimul sezon, a dezvaluit pe Twitter, canalul Starz, care difuzeaza serialul din 2014, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Actrita americana Meryl Streep s-a alaturat distributiei celui de-al treilea sezon al serialului "Only Murders in the Building", produs si difuzat de platforma de streaming Hulu, informeaza site-ul revistei Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Platforma de streaming Netflix a anunțat ca serialul "Wednesday", despre familia Addams, va avea și al doilea sezon. Serialul filmat in Romania a devenit un adevarat fenomen, relateaza Tion.ro.

- Veste buna pentru iubitorii de seriale Serialul de succes "Wednesday", despre familia Addams, va avea al doilea sezon. "Wednesday sezon 2, in curand ", a fost anuntul Netflix.Serialul a fost creat de Alfred Cough si Miles Millar si regizat de Tim Burton. "Wednesday" are in prim plan personajul cu acelasi…

- Noah Schnapp, actorul din celebrul serial „Stranger Things”, a anunțat pe contul de Tik Tok ca este gay. El a marturisit ca i-a fost teama la inceput sa recunoasca acest lucru. Noah Schnapp, care il interpreteaza pe adolescentul Will Byers in serialul „Stranger Things” de la Netflix, a dezvaluit ca…

- Popularul serial Netflix "Wednesday" a inregistrat, in perioada 28 noiembrie - 4 decembrie, 5,3 miliarde de minute vizionate in prima saptamana completa de disponibilitate, doborand un alt record de streaming Nielsen, scrie Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…