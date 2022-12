Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au formulat noi critici la adresa familiei regale britanice in ultimele episoade ale unui serial documentar pe care Netflix le-a lansat joi, in care printul William a fost acuzat, printre altele, ca a facut parte din atacurile comise de mass-media asupra cuplului…

- Serialul documentar despre prințul Harry al Marii Britanii și soția sa, Meghan Markle, realizat de platforma de streaming Netflix, a strans cel mai mare timp de vizionare pentru un documentar in prima saptamana dupa lansare, a menționat, marți, compania americana, citata de Reuters.

- Documentarul „Harry & Meghan” va fi disponibil in intreaga lume incepand de joi și ar putea fi, potrivit unor extrase deja facute publice, „exploziv” pentru familia regala britanica, la trei luni de la urcarea pe tron a lui Charles al III-lea. In documentarul in șase episoade, din care primele trei…

- China a cumparat in 2018 un teren de peste 2 hectare in estul Londrei și acum vrea sa investeasca cateva sute de milioane de dolari pentru a-l transforma in noua sa ambasada din Marea Britanie, scrie CNN. Oamenii care locuiesc pe teritoriul deținut de autoritațile chineze spun ca Beijingul il va folosi…

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a primit amenintari cu moartea "dispretuitoare" cand ea si sotul ei erau inca membri activi ai familiei regale britanice, a anuntat un inalt oficial al politiei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Noul rege al Marii Britanii, Charles al III-lea, beneficiaza de mai multe drepturi, precum imunitate suverana și posibilitatea de a calatori peste hotare fara pașaport. Cu toate acesteaa, ceilalți membri ai familiei regale nu se bucura de privilegiile mon