- Netflix si HBO au primit cele mai multe nominalizari pentru gala Critics’ Choice Awards 2021, iar serialele „The Crown” si „Ozark” au obtinut cel mai mare numar de selectii, anunța news.ro. Cea de-a 26-a ceremonie de decernare a premiilor criticilor va avea loc pe 7 martie. Filmele nominalizate…

- Documentarul "colectiv", in regia lui Alexander Nanau, se numara printre filmele favorite ale fostului presedinte al Statelor Unite, Barack Obama, care a publicat vineri lista cu lungmetrajele si seriile de televiziune preferate din 2020, conform unei traditii anuale, relateaza Variety. Barack Obama…

- Lungmetrajul "Saint Maud", un film psihologic cu accente horror, regizat de Rose Glass, a primit miercuri cele mai multe nominalizari - 17 - la British Independent Film Awards (BIFA), informeaza site-ul revistei Variety. Aceasta pelicula va concura, printre altele, la categoriile "cel mai bun film britanic…

- Platforma de streaming Netflix a respins solicitarea facuta de ministrul Culturii din Marea Britanie de a-i avertiza pe telespectatori, la inceputul fiecarui episod din serialul sau de succes ''The Crown'', ca este vorba despre o opera de fictiune, au relatat duminica mai multe publicatii…

- Serviciul de streaming Netflix nu va adauga avertismentul ca serialul „The Crown” este fictionalizat, dupa ce Guvernul britanic a facut o solicitare in acest sens, informeaza Variety, potrivit news.ro.Ministrul britanic al Culturii, Oliver Dowden, a cerut ca o astfel de nota sa fie adaugata show-ului.…

- Netflix iși dubleaza investitiile in Marea Britanie, la 1 mld. dolari. Platforma finanțeaza 50 de programe in 2020, inclusiv celebrele seriale ”The Crown” și ”The Witcher” Platforma de streaming Netflix a anuntat miercuri ca si-a dublat investitiile in Marea Britanie, care au…

- Cantaretul canadian The Weeknd si rapperul american debutant Roddy Ricch au primit luni cele mai multe nominalizari - opt - la American Music Awards 2020, in timp ce Megan Thee Stallion este artista care va concura la cele mai multe categorii de premii, informeaza Reuters. Roddy Ricch,…

- Apple, Netflix si alte platforme de streaming se gandesc la posibilitatea de a achizitiona "No Time to Die", viitorul film James Bond care urma sa fie lansat in aprilie, scrie Variety, potrivit news.ro.Lansarea filmului a fost amanata de mai multe ori. Productia va putea fi vazuta in 2021.…