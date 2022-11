Sergiu Toader este coautor pentru cel puțin doua mari capitole din Istoria Televiziunii. Cand a lucrat cu Adrian Sarbu, la PRO TV au inventat impreuna Știrile de la ora 5. Cand a lucrat cu Sorin Ovidiu Vintu, au impus Realitatea TV. Dupa fiecare astfel de episod profesional intens a plecat la capatul Lumii. In Noua Zeelanda! Fiecare proiect a fost, la vremea sa, TOTUL lui Sergiu. Ajungea primul in redacție și pleca tarziu in noapte. Din acele perioade nu are alte amintiri in afara devotamentului profesional. Money.ro va ofera in exclusivitate povestea romanului care a oferit pieței de media din…