De un deceniu, PwC CEO Survey exploreaza percepțiile directorilor generali din Romania privind evoluția economiei, precum și perspectivele, provocarile și oportunitațile de dezvoltare ale organizațiilor pe care le conduc. In 2022, aproape 150 de executivi au raspuns chestionarului. Sinteza opiniilor lor se va regasi in raportul PwC Romania CEO Survey, care va fi lansat public pe 11 mai. Cateva perspective asupra raportului din acest an au fost explicate aici de Dinu Bumbacea, Country Managing Partner PwC Romania. O serie de interviuri a fost adaugata raportului din 2022 pentru a avea o ințelegere…