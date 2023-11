Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Hanca (31 de ani) a fost accidentat grav de catre Joyskim Dawa (27 de ani) in remiza dintre Petrolul Ploiești și FCSB, scor 2-2, din etapa #14 a Superligii. Hanca a suferit o ruptura a ligamentelor de la glezna și s-a operat in Barcelona. Hanca va lipsi de pe teren 4 luni, dupa intrarea dura…

- AC Milan – PSG 2-1 a fost socul serii in UEFA Champions League. Cea mai importanta competitie intercluburi din Europa a continuat marti seara cu mai multe meciuri tari din etapa a patra a grupelor. Primele meciuri au avut loc la 19:45, atunci cand Borussia Dortmund a invins-o pe Newcastle cu 2-0, in…

- Xavi este deja cu gandul la El Clasico, dupa ce Barcelona a invins-o cu 2-1 pe Sahtior. Managerul catalanilor a oferit declaratii si despre jucatorii accidentati, marturisind ca toti acestia vor sa joace. In ciuda acestui fapt, Xavi nu va forta pe nimeni pentru derby-ul cu rivala Real Madrid. Barcelona…

- Cele mai importante meciuri ale zilei din Europa. Vicecampioana sezonului trecut din Premier League, Arsenal, a invins-o cu 1-0 pe Manchester City, castigatoarea triplei – Premier League – Cupa Angliei – Liga Campionilor. Tot duminica au jucat mai multe echipe de top ale Europei. Liverpool a remizat…

- Vlad Chiricheș (33 de ani), stoperul de la FCSB, ar putea sa nu mai joace pentru FCSB in acest an, dupa ruptura musculara suferita in timpul meciului pierdut cu UTA, 1-2. Deși MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, anunțat ca Vlad va sta departe de teren 4 saptamani, se pare…